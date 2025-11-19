日本生命保険の子会社ニッセイ・ウェルス生命保険は、金融機関への出向者が無断で情報を持ち出したケースが943件確認されたと発表しました。【映像】無断で内部情報を持ち出したケースが約940件ニッセイ・ウェルスによりますと、2019年4月から今年4月までの間、金融機関に出向していた社員9人があわせて943件の内部情報を無断で持ち出していたということです。出向先は三井住友銀行とみずほ銀行の2行でした。出向者は、資料