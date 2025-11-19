米Googleは11月18日（現地時間）、AIモデルのメジャーアップグレードとなる「Gemini 3」を発表し、検索やGeminiアプリ、開発者向けのGemini APIなど、同社の主要サービスへ「Gemini 3 Pro」プレビュー版の展開を開始した。併せて、Gemini 3を中核に据えた新しいエージェント・ファーストの開発環境「Google Antigravity」も発表した。コード生成からデバッグ、実行までをAIエージェントが担う、新しい開発体験を打ち出している。Ge