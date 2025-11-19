11月17日、5児の父である杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。結婚後の“飲み会参加”について持論を展開した。【関連】第5子誕生の杉浦太陽、“6人目はあり？”質問に正直回答「とりあえずもう今の段階では…」今回の動画では、“旦那として、パパとして気をつけていること”について杉浦がトーク。この中で、杉浦は飲み会について、「僕はですよ？」と前置きしつつ、「レギュラー番組も多数ある中で、年