英情報局保安部（MI5）は18日、中国の情報機関がリクルーターを装って英国会議員に接触を試みていると警告した/Henry Nicholls/AFP via Getty Images/FILEロンドン（CNN）英国内の情報活動を担う情報局保安部（MI5）は18日、中国の情報機関がリクルーターを装って英国会議員に接触を試みていると警告した。MI5は中国の情報機関である国家安全省（MSS）が、「戦略的優位性を得ようと、英国の機密情報を収集する目的で国会議員らとの