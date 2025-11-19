日向坂４６の小坂菜緒（２３）と金村美玖（２３）の「なおみく」コンビが、最新曲「お願いバッハ！」でＷセンターを務め、開催中の全国ツアー「日向坂４６ＡＲＥＮＡＴＯＵＲ２０２５『ＭＯＮＳＴＥＲＧＲＯＯＶＥ』」でもグループをけん引している。モデルとして東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）などにも出演する２人が苦楽をともにしてきた同期、そして後輩メンバーへの思い、未来の日向坂４６を語った。いつもと