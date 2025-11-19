朝晩の気温が低くなり、寒さや冷えを感じる季節になりました。そんなとき、温かい汁物があれば、身も心もほっこりと癒やされますよね。日本各地には、その土地ならではの特産品や食材、調理法を用いた汁物料理がたくさんあります。そんな「郷土汁」の中から編集部が気になったものをピックアップしてご紹介。あなたはいくつ知っていますか？地域色豊かな汁物であったまろう！せんべい汁（青森） この投稿をInstagramで見る