合コンはある意味「団体戦」なので、出陣前の作戦会議は重要です。では、女同士で話し合っておくべきなのは、どんな事柄なのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性116名に聞いたアンケートを参考に「これだけ打ち合わせれば安心！合コン前の女子ミーティング」をご紹介します。【１】話していいこととダメなことをすり合わせる「お互いに言われたら困ることはいろいろあるはず（苦笑）」（10代女性）というように、先