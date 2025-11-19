全日本プロレスは１８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（開幕戦・２２日、後楽園ホール）の記者会見を開催した。会見には、田村男児と組む佐藤光留を除く全選手が出席。２０１４年以来、１１年ぶり３度目となる最強タッグに参戦する「ＨＡＶＯＣ」潮粼豪は「芦野選手とＨＡＶＯＣとして今回は優勝を掴みたいと思います」と宣言。芦野祥太郎は「豪さんとのタッグ、本格始動が１１月２２日後楽園ホールか