東京都内の一等地にあるビルを相続した青木さん（50代男性）。親から受け継いだ大切な土地と建物を、家族で設立した法人に譲渡し、節税と資産運用を目的に運営してきました。しかし、築30年を超える建物の老朽化や、将来の相続・事業承継を見据えたとき、「このまま持ち続けるべきなのか」「売却して整理すべきなのか」という迷いを抱えるようになったと言います。さらには、法人化の過程で生じた“名義の分離”が、相続税の大きな