培養肉などの細胞性食品が、早ければ2年後にも市場に導入されます。【映像】細胞農業の開発をすすめる「インテグリカルチャー」高市政権の経済対策で戦略分野の1つとなった「フードテック」。先端技術を活用して、タンパク質不足などの世界的な食の課題の解決を目指します。スタートアップ企業の「インテグリカルチャー」は、生き物から採取した細胞を育てて食品などを作る「細胞農業」の開発を進めていて、これまでにフォア