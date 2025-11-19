私はマナ。旦那のコウジと、息子2人（8才、5才）と暮らしています。現在私は、3人目を妊娠中。実家も義実家も近くにありますが、旦那と話し合ってなるべく夫婦で協力し、乗り越えようと決めました。旦那が仕事を調整し、産後しばらく育休をとって上の子たちの面倒をみてくれる予定です。双方の実家との関係はとても良好です。義実家に住んでいる旦那の妹アイカちゃんは、お付き合いしている人との結婚の話が順調に進んでいると聞い