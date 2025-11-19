きのう（18日）香川県多度津町で、緊急走行中のパトカーが民家の塀に接触する事故がありました。 警察によりますと、きのう午後6時ごろ、多度津町山階の町道で、丸亀警察署地域課の男性巡査長（33）が運転するパトカーが、交通違反の車両を追跡するため緊急走行していたところ、道路沿いの民家のブロック塀に助手席側のドアミラーが接触したということです。パトカーに同乗していた男性巡査（24）にけが