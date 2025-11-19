データシステムから、ジムニーシリーズ用のカメラアイテムとして新たに「ジムニー用マルチVIEWフロントカメラキット」が登場した。 【画像】目立たず装着して、死角を減らすジムニー用カメラの新アイテム マルチVIEWカメラキットは、水平画角最大180度、垂直画角最大120度の超広角レンズによるワイドな視野角を実現。見通しの悪い交差点への進入時や駐車場から道路へ出る際の左右確認が容易に