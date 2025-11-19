＜大王製紙エリエールレディス事前情報◇18日◇エリエールゴルフクラブ松山(愛媛県)◇6595ヤード・パー71＞21歳の”ミヤコレ”こと都玲華が大一番を迎える。今季の国内女子ツアーは残り2試合。来週の最終戦「JLPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ」は今季優勝者とメルセデス・ランキング（MR）上位者ら40名しか出場できない。MR50位までに付与される来季のシード権をかけた争いは、今週が最終戦。MR49位につける都は、ル