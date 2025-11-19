メジャー6勝を挙げ、アイアンの名手としても知られるリー・トレビノ。米国時代に徹底研究したというトレビノ博士、阿河徹が、ダッファー福田正博さんを直接指導。右手でクラブを持った背面素振りで、右ヒジを体に付けたトレビノ流インパクトをマスターできる。【写真】シャフトを背面に寝かせ後、右ヒジを付けて打つ！50年前のトレビノのスイング◇◇◇【阿河】トレビノ流インパクトを作るには、シャフトを背面側に下ろし