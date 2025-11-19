【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,091.74 ▼498.50（11/18）NASDAQ：22,432.85 ▼275.23（11/18） 1.概況 米国市場は主要3指数が揃って下落しました。本日19日のエヌビディア［NVDA］の決算発表を前に、ハイテク株などに持ち高調整の売りが出たことが市場の重荷となりました。ダウ平均は207ドル安の46,382ドルで取引を開始しました。前半は軟調な推移となり、一時は670ドル超下げるも、中