阪神の坂本誠志郎捕手（３２）はトップチームで自身初の代表入りを果たし、侍ジャパンの一員として１１日間の濃密な日々を過ごした。今回、最大のテーマとなったのはピッチクロックやピッチコムといった新ルールへの対応。ピッチコムは「慣れが必要」という意見が出る中、坂本発案の“パワプロ仕様”が導入されていた。侍に残したものや学んだことを、期間中の言葉で振り返る。◇◇合宿初日、ブルペンで初めてピッチコ