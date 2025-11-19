¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û2021Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¤¿À¼Í¥¤ÎÂ¼¾åÆàÄÅ¼Â¤ÈÅÄÃæ¤Á¤¨Èþ¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥ÈNACHERRY(¥Ê¥Á¥§¥ê)¤¬¡¢2026Ç¯3·îËö¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£³èÆ°µÙ»ß¤ËÈ¼¤¤¡¢NACHERRY Official Fanclub¡ÖNACHERRY PARK¡×¤Ï2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)17:00¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢NACHERRY LAST LIVE¡ÖBe Forever!!¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£2026Ç¯3·î14Æü(ÅÚ)¤Ëduo MUSIC EXCHANGE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢NACHERRY Offic