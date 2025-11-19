米ヘヴィメタル界を代表するバンドの一つ、スリップノットが、バンドの楽曲カタログの過半数を米投資会社HarbourView Equity Partnersに売却した。対象となるのは楽曲のパブリッシングやレコーディングのロイヤルティ権などで、取引額は約190億円規模とみられている。バンドの創設メンバーであるマイケル ”クラウン” クレイハンは「スリップノットが築いてきたものを継承し、さらに大きくしようとするパートナーに出会えた」とコ