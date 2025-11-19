乃木坂４６の４期生・金川紗耶が秋らしいショットを公開し、ファンを魅了している。１９日までにインスタグラムで「秋」とつづると、ミニ丈ワンピースにジャケットを羽織り、ロングブーツを履いたスタイルでの写真複数枚を披露。写真は野外で撮影されており、イチョウやもみじが写る秋らしいものになっている。この投稿にファンからはＳＮＳ上で「切実に秋デートしたい」「さすがＲａｙモデル」「可愛すぎる〜笑顔が１番似合