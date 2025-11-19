【本日の見通し】ドル高円安基調継続、１５６円台に向けた動きへ 海外市場でドル円は１５５円７０銭台まで一時ドル高円安となった。その後もしっかりした動きとなっている。日本の当局から牽制発言が見られるが、影響は限定的なものに留まっている。日米金利差を意識した円キャリー取引の拡大が継続しており、ドル円を支える展開。１５６円に向けた動きが見込まれるところ。介入警戒感が一部で見られるが、水準・