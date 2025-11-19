東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値155.51高値155.73安値154.82 156.80ハイブレイク 156.26抵抗2 155.89抵抗1 155.35ピボット 154.98支持1 154.44支持2 154.07ローブレイク ユーロドル 終値1.1581高値1.1608安値1.1572 1.1638ハイブレイク 1.1623抵抗2 1.1602抵抗1 1.1587ピボット 1.1566支持1 1.1551支持2 1.1530ロ&#12