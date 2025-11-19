TBSで19日、お笑いコンビ・麒麟の川島明とアイドルグループ・Snow Manの佐久間大介がバラエティMC初タッグを組む『検証！おカネの窓口』(20:54〜 ※関東ローカル)が放送される。 麒麟・川島明とSnow Man・佐久間大介○“おカネの天才”前田裕二と成田悠輔がアドバイスこの番組では、“どうすれば得する?”“稼げる?”などお金にまつわる疑問や悩みに対して“おカネの天才”と呼ばれる人たちが解決策を提案し、芸能人が実際に汗をか