タレントの藤本敏史（FUJIWARA）の私生活の変化を、フジモン軍団のメンバー・コロコロチキチキペッパーズ・ナダルとライス・関町知弘が暴露した。【映像】「ギャルばっかり」現在のフジモンの遊ぶメンバー11月18日に放送された『クロナダル』（テレビ朝日系）では、芸人たちの喫煙所でのトークを公開。関町が「フジモン、最近ちょっと様子おかしい」と切り出すと、「フジモン軍団」（関町、ナダル、とにかく明るい安村ら）が「