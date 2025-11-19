シンガー・ソングライターの絢香（37）が19日までに自身のインスタグラムを更新。人気モデルとの2ショットを披露した。「東京公演、観に来てくれてありがとう」と書き出した絢香。15日に行った「絢香 Wonder! Tour 2025」の東京公演での楽屋前ショットをアップし、フルート奏者でモデルのCocomiとの2ショットを公開した。ファンからは「家族ぐるみで仲良しなんですね」「素敵なツーショット」「Cocomi様のフルートで、絢香様