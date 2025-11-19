＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター【映像】股関節の柔らかさが異常「美しい四股」ピンと足を伸ばした22歳若手力士の“美しすぎる四股”がファンを沸かせた。ほとんど180度近く開いた足に、「ほぼ垂直じゃん」「1時を指す時計かよ」「股関節の柔らかさが異常」と感嘆の声が寄せられた。十両二枚目・琴栄峰（佐渡ヶ嶽）と十両七枚目・尊富士（伊勢ヶ濱）の取組直前の出来事。22歳の若手・琴栄峰は、土