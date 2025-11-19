１９日午前１時２０分頃、北海道千歳市日の出の整骨院兼住宅で、近所の住人から「隣の家の玄関から火が出ている」と１１９番があった。約６時間後に鎮火したが、木造２階住宅をほぼ全焼し、焼け跡から年齢、性別不明の３人の遺体が見つかった。この家に住んでいたとみられる３人と連絡が取れておらず、道警千歳署が遺体の身元や出火原因を調べている。現場はＪＲ千歳駅から約２キロ・メートル東の住宅街。隣の住宅の壁や室内の