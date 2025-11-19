【ワシントン共同】米政府は18日、トランプ大統領がサウジアラビアのムハンマド皇太子との会談で、F35ステルス戦闘機を含む大規模な防衛装備品のサウジへの売却を承認したと発表した。サウジは約300台の米製戦車も購入する。