4コマ「イマジナリーフレンドに裏切られる子」1【漫画】本編を読む今回は、2025年上半期に特に注目を集めた漫画作品として、X(旧Twitter)上でオリジナルの4コマ漫画を発表し人気を博すあくまでクマ(@akmd_kuma)さんの4コマ作品を紹介する。4コマ「イマジナリーフレンドに裏切られる子」24コマ「不老不死」14コマ「不老不死」2■定番の「マラソン大会あるある」を“空想上の友人”でアレンジ「イマジナリーフレンドに裏切られる子」