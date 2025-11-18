アスリートにとって体のメンテナンスと同じぐらい大切なのが、歯の健康管理です。競技中の転倒・接触によるケガ、スポーツドリンクや補食によるむし歯リスクの上昇など、スポーツ選手は一般の患者さんとは異なる悩みを抱えています。そこで着目したいのが、「スポーツ歯科」という診療科。今回は、スポーツ歯科にできることについて、おおしか歯科医院の大鹿先生に解説してもらいました。 監修