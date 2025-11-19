きょう19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『上田と女が吠える夜』(毎週水曜21:00〜)では、この日が「国際男性デー」であることにちなみ、大久保佳代子のMCで男性陣がひな壇に座ってトークを繰り広げる特別編「大久保と男が吠える夜」が展開される。本並健治「美容に気を使う? 使わない?」のトークテーマでは、本並健治が50歳を過ぎてから美容に開眼したことを紹介。「ジェルネイルもやってますし、眉とリップのアートメイ