俳優の山下智久が主演するドラマ『神の雫/Drops of God』シーズン2が、26年1月23日からHuluで国内独占配信されることが決定。山下は、エグゼクティブプロデューサーとしても挑んでいる。(C)Les Productions Dynamicこのドラマは、世界的ワインの権威アレクサンドル・レジェが亡くなったことをきっかけに、フランス・パリで暮らす彼の娘カミーユ・レジェ(フルール・ジェフリエ)と、彼に師事していた遠峰一青(山下)が、総額1670億円