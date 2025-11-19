○経済統計・イベントなど ０８：５０日・貿易統計 ０８：５０日・機械受注 ０９：３０豪・賃金指数 １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物利付国債の入札 １６：００英・消費者物価指数 １６：００英・小売物価指数 １８：００ユーロ・経常収支 １９：００ユーロ・消費者物価指数（改定値） ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数