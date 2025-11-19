１８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５５円５１銭前後と前日と比べて２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８０円０９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日は米民間雇用サービス会社ＡＤＰが１１月１日までの４週間で米民間企業の雇用者が週平均で２５００人減ったとの集計を公表したほか、米労働省は１０月１８日ま