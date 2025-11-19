Image: Google 2025年11月19日、Googleが新しい生成AIモデル「Gemini 3 Pro」を公開しました。GeminiなどのGoogleのAIアプリ・サービスに用いられている主要な大規模言語モデル（LLM）の最新版です。大きく5つの機能を備え、ベンチマークは前モデル Gemini 2.5 Proから大きく向上しています。GeminiアプリやGoogle検索のAIモード、Google AI StudioやGemini CLIなどで本日から利用可能とのこ