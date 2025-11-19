学校の階段に当たり前のようにあった「踊り場」。そこで友人たちと会話した思い出を持つ人も多いのではないだろうか。しかし、なぜどの学校にも同じように踊り場が設置されているのだろうか。そこには、「学校の天井の高さ」が関係しているというが……？※本稿は、永井孝志・村上道夫・小野恭子・岸本充生『世界は基準値でできている 未知のリスクにどう向き合うか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。高さ3mを超える階