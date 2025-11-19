Nextorageは11月14日、多機能SSD「みえるSSD（NX-PFS1SE）」をAmazon・楽天市場のNextorage公式ショップで発売した。市場想定価格は4TBで6万9800円、2TBで3万6800円、1TBで2万800円。●転送速度や温度、SSD寿命などを見える化 耐久面も安心新製品は、10月末までクラウドファンディングサイトGREEN FUNDINGで、プロジェクトの支援を募集していた製品。プロジェクトが成功し、今回一般販売となった。特徴は、転送速度や温度、S