中国のSNS・小紅書（RED）に17日、「やはりあなたたち日本人は謝罪がうまい」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は日本のスーパーとみられる場所で撮影した写真を投稿。写真には「広告掲載商品に関するお詫び」として、「本日の広告商品『国産うな重』ですが、広告表記で『中』が抜けておりまして、正しくは『中国産うな重』でございます。誠に申し訳ございませんでした」と記されている。小紅書より中国のネットユーザーからは