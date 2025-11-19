― ダウは498ドル安と4日続落、エヌビディア 決算控えハイテク株を中心に下落続く ― ＮＹダウ 46091.74 ( -498.50 ) Ｓ＆Ｐ500 6617.32 ( -55.09 ) ＮＡＳＤＡＱ 22432.85 ( -275.23 ) 米10年債利回り4.114 ( -0.021 ) ＮＹ(WTI)原油 60.74 ( +0.83 ) ＮＹ金 4066.5 ( -8.0 ) ＶＩＸ指数24.69 ( +2.31 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48850 ( +3