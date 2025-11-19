“お侍さん”にまでなったソフトバンク野村勇内野手（28）が「2番・三塁」でスタメン出場中の韓国との強化試合を見ながら15日に当コラムを書いている。打席で球を冷静に見極め出塁している。今季ブレークを果たした背番号「99」は初の国際舞台でも走攻守で上品質を保っている。今春は代走、守備固め要員だったが主力の負傷離脱でチャンスをつかみ、内野の全ポジションを守った。さらには阪神との日本シリーズ第5戦では同点の延