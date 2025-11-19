ジェフリー・エプスタイン元被告とギレーヌ・マクスウェル受刑者/US District Court for the Southern District of New York（CNN）米下院は18日、性犯罪で起訴され勾留中に死亡した富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関連する文書の公開を司法省に義務づける法案を可決した。反対票は1票のみだった。法案は上院に送られ、早ければ同日中に採決が取られる。下院での採決では、共和党のクレイ・ヒギンズ議員（ルイジアナ州選出）