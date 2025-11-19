季節限定ドーナツやコラボドーナツが人気の【ミスタードーナツ】は、パイや飲茶などのお食事系メニューにもファンが多いことで知られています。なかでも、サクサク食感が魅力のパイシリーズは、朝食やおやつで活躍する人気商品の1つです。そこで今回は、今食べておきたい「限定パイ & ドーナツ」を紹介します。 秋冬にぴったりな濃厚ソース クリーミーパ