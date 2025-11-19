101万表示を超えて話題となっているのは、飼い主さんにもっと遊びたいと甘える猫ちゃんの光景。遊んでいる最中に席を立とうとした飼い主さんを引き止める猫ちゃんの姿が愛おしすぎると注目を集めています。この光景には、「可愛すぎます♡」「もっと遊びたいのに～って思ってるのかな」と絶賛の声が寄せられることとなりました。 【動画：猫と遊んでいる最中に『席を立とう』とした、次の瞬間…キュンとくる『尊い甘え