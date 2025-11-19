ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 見られている気がするだけで動悸「視線恐怖症」で引きこもるもボクサ… ボクシング 東洋経済オンライン 見られている気がするだけで動悸「視線恐怖症」で引きこもるもボクサーに 2025年11月19日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「見られている気がする」だけで緊張や動悸が走るという「視線恐怖症」 ボクサーの小川椋也は、視線恐怖症などで3年間引きこもっていたと明かした 自室で人目につかない生活を送るうち、「変わらなきゃ」と思ったとのこと 記事を読む おすすめ記事 北斗晶、クマ被害で友人亡くす…生放送で痛切心境「コメントを今までしてきましたけど、実際に身近で起こったら」 2025年11月13日 16時58分 「あぶねーじゃねえか！」駅のホームで撮り鉄が激突→抗議に対する「まさかの行動」に恐怖を覚えた 2025年11月16日 6時0分 「好きみたいだな」 横川尚隆、“意中の女性タレント”を公開暴露され赤面 2025年11月18日 11時30分 「最悪です。ストレスです」パンサー尾形の妻、季節の変わり目に出る“つらい症状”を赤裸々に明かす 2025年11月17日 13時1分 激怒していた猫→何かなと思っていたら…判明した『まさかの理由』が尊すぎると169万再生「大騒ぎしていたのに」「破壊力が半端ない」 2025年11月13日 15時30分