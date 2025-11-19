今オフのメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手（２７）のポスティング申請をＭＬＢが受理したと１８日（日本時間１９日）、複数の米メディアが報じた。４５日間の交渉期限は米東部時間で１９日午前８時（同午後１０時）にスタートし、来年１月２日午後５時（同３日午前７時）までとなる。今井は今オフのＦＡ市場で、Ｆ・バルデス（アストロズ）、Ｄ・シース（パドレス）とともに先発投手のトップ３に入ると言われている。今