【山粼武司 これが俺の生きる道】#48【前回を読む】外国人審判を大豊泰昭さんが突き飛ばし…星野監督“出動”で「未経験の恐怖」を与えた舞台裏1997年、中日はナゴヤ球場からナゴヤドームの本拠地移転で苦戦を強いられた。結局、チームの調子は上向かないまま最下位でシーズン終了。星野監督も大荒れで、新しくできたばかりのナゴヤドームの選手食堂で、窓ガラスを蹴飛ばし、割ったこともあった。中日のチーム打率は.278