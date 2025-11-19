芸人界の中でも特にいろんなことにひっかかってきた永野と令和ロマン・くるまが、視聴者から集めた“なんだか妙にひっかかる事”をあーだこーだ徹底討論する、テレビ朝日のバラエティー番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜深0：45※一部地域除く）が、初の番組イベント『ひっかかりニーチェの集い〜みんなで深淵を覗く会〜』を、来年3月20日にLINE CUBE SHIBUYAで開催することが決定した。【動画】令和ロマ