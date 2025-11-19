主食用の道産米のことし（２０２５年）の作付面積は直近5年で最も多くなりコメの収穫量も去年（２０２４年）と比べて増える見通しが示されました。農林水産省によりますとことし（２０２５年）の北海道の主食用のコメの作付面積は先月25日時点で9万400ヘクタールで去年（２０２４年）と比べ6700ヘクタール増え直近5年で最も多いということです。また収穫量も、去年と比べ2万5900トン増え、49万6300トンとなる見通し