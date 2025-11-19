不登校の小中学生は約34万人。もしわが子が不登校になったとしたら、どんな困難が待っているのか。学校に行かない・行けない彼らをとりまく環境はどうなっているのか。和光大学教授で公認心理師でもある著者が、子どものつらい気持ちや親の孤立などの現状を伝える。※本稿は、高坂康雅『不登校のあの子に起きていること』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。著者の名字は正しくは「はしご高」。そもそも不登校は「問題」