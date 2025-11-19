19日（水）全国的に師走の寒さになるでしょう。＜19日（水）の天気＞日本付近は西高東低の冬型の気圧配置が続いています。日本海側の雪や雨のピークは越えていますが、冷たい空気が残り、朝は各地で今シーズン1番の冷え込みとなっています。北日本では氷点下のところが多く、未明に初雪となった福島で3.3℃、新潟で3.0℃まで気温が下がりました。雪や冷たい雨の降ったところでは路面凍結にお気をつけください。日中は冬型がゆるみ